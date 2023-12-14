أسعار خرافية للمتر.. كيف تمتلك عقارا بأرخص ثمن في أوروبا؟

أصبحت البوسنة والهرسك في الآونة الأخيرة واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية، التي يرغب العديد من الأشخاص في معظم الدول العربية وخاصة الخليجية في السفر إليها بهدف الاستثمار.

التوجه الاستثماري نحو البوسنة والهرسك أدى إلى زيادة الاستثمار العقاري بها، حيث فجر أحد المطورين العقاريين مفاجأة بشأن أسعار العقارات داخل هذه الدولة الأوروبية.. فما القصة؟

سعر المتر في البوسنة والهرسك

يعتمد سعر العقار في البوسنة والهرسك على الموقع والخدمات والطرق، ولكن بشكل عام الأسعار تعتبر زهيده مقارنةً بدول أوروبية أخرى، ومقارنةً أيضاً بجودة المعيشة في البوسنة، وفقا للمهندس علي صالح التميمي الرحالة والخبير العقاري.

وأكد التميمي في لايف نشره من البوسنة والهرسك، أنه كلما كانت المنطقة المراد شراء العقار فيها قريبة من المدن الرئيسية ارتفعت الأسعار والعكس صحيح.

وفيما يخص سعر المتر المربع لأرض البناء بمنطقة مثل ايليدجا والتي تعد من أفضل ضواحي سراييفو العاصمة يُراوح بين 25 و100 يورو، بينما سعر المتر المربع في منطقة مثل الياش وفيسكو وبريزا وحاجيتش وغيرها من المناطق والمدن والتي تبعد عن وسط العاصمة سراييفو مسافة 15 كيلومتر غرباً يُراوح بين 15 و30 يورو.

الاستثمار العقاري في البوسنة والهرسك

ومن المتوقع أن تشهد البوسنة طفرة عقارية غير مسبوقة إذا حدث وتم تمرير تشريع في البرلمان البوسني يسمح للأجانب بتملك عقارات في البوسنة بشكل مباشر ودون الحاجة إلى إنشاء شركات، بحسب المهندس علي صالح التميمي.

يذكر أنه في السنوات العشر الأخيرة تم تأسيس نحو أكثر من 160 شركة خليجية من جنسيات متعددة تشمل الكويت السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر وغيرها من الدول العربيه للاستثمار في البوسنة والهرسك.

خطوات تملك عقار في البوسنة

وفقا لبوابة السياحة والأعمال الرسمية بالبوسنة والهرسك، يمكن تملك عقار بالدولة من خلال الطرق التالية:

1- تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وتكون باسم الشخص الراغب في شراء العقار والشركة يمكن أن تمتلك العقار.

2- شراء إحدى الشركات القائمة التي تمتلك العقار.

3- شراء عقار وتسجيله لدى شركة موثوق منها مع توقيع العقد معها بأن هذا العقار يرجع للشخص المشتري.

4- يمكن تملك العقارات في البوسنة إذا كان الشخص يحمل جنسية من دول الاتحاد الأوروبي وقد تم ذلك في الاتفاق بين البوسنة والهرسك والاتحاد الأوروبي.

5- يمكن أيضاً للمواطنين من السودان والجزائر وجمهورية مصر العربية تملك العقارات في البوسنة على مبدأ المعاملة بالمثل.

وأما عن المستندات المطلوبة لبناء العقار، فهي «موافقة التخطيط العمراني، رخصة البناء، رخصة الإشغال، التصميم المبدئي، التصميم العمراني، التصميم النهائي، مشروع المياه والصرف الصحي، تصميم التركيبات الكهربائية».

ومن الجدير بالذكر أن الحصول على هذه المستندات أو تصديقها في البلدية التابعة للعقار، أما بالنسبة لتخطيط العقار فيجب أن يتم على أيدي مهندسين متخصصين معماريين وكهربائيين.