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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مجلس إدارة مؤقت للاتحاد العام للكشافة والمرشدات

صدى البلد

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أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، لحين الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد، وذلك وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية الصادرة بالقرار رقم ١۸۸ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته.

ويأتي قرار وزير الشباب والرياضة في إطار حرصه على استمرارية عمل الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وضمان حسن سير العملية الإدارية والفنية، حيث يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة، بما في ذلك الإعداد  والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وتحرص على استمرارية دوره في بناء الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، معرباً عن ثقته في قدرة المجلس المؤقت على قيادة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف المرجوة منه والإشراف والتعاون الكامل مع اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي المزمع تنظيمه في مصر ٢٠٢٤، مقدماً الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق برئاسة محمد عباس.

ويضم المجلس المُشكل برئاسة الدكتور خالد حسن عيسوي ونائباً السيد/ محمد مصطفي وعضوية كلاً من السادة:
بلال عبد العزيز، محمد غيدة، محمد أحمد كامل، مرام  الفخراني، عبد الرحمن محمد عباس، طارق العزازي، أحمد الحلفاوي، اسلام طعيمه، بدر الدين أحمد أبو الحسن، إسراء مرسي.

بالإضافة الي محمد عمر المفوض الدولي، سارة يعقوب المفوضة الدولية للمرشدات، ورؤساء الجمعيات المركزية للكشافة،  السيد/ محمود فوزي مدير عام الشئون القانونية ممثلا عن الجهة الإدارية، وأعضاء ذوي الخبرة وهم شريف صبح، هاني يوسف إسكندر، نادر عبده غبريال، بجانب ممثل عن كل من (وزارة التربية والتعليم، الجامعات، الأزهر).

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد العام للكشافة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الشباب والرياضة مدير عام الشئون القانونية عبد الرحمن محمد

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