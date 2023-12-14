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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم مقابلات تجريبية وجلسات لتنمية مهارات الطلاب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة فنية لشركة نوكيا مصر، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في التقنية التكنولوجية ، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز .

شارك في الفاعلية عدد 24 طالب من كلية الحاسبات والمعلومات و كلية التجارة ، بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على أنشطة صناعة التكنولوجيا وربط الجوانب العلمية والتطبيقية ومعرفة إحتياجات سوق العمل في مجال صناعة التكنولوجيا و المهارات اللازمة والتعرف على الأنشطة العملية في مجال التكنولوجيا.

كذلك نظم المركز ، يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 ، عدداً من المقابلات التجريبية مع شركة Talent 360 - Rekrut، شركة Iron Mountain و شركة DKW Akademie  لعدد 82 طالب من كلية الألسن في إطار تطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل من خلال توجيههم واعطائهم ارشادات مهنية تساعدهم علي اجتياز الاختبارات و المقابلات الوظيفية.

يذكر أن مركز التوظيف بجامعة عين شمس يعمل من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها المقابلات التجريبية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.

Jobs Education إحتياجات سوق العمل الدكتور محمد ضياء زين العابدين الدكتور أحمد عبد العزيز تطوير مهارات الطلاب رئيس جامعة عين شمس

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