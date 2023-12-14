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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المجلس الأعلى للثقافة يطلق دوائر الإبداع في موسمها الجديد بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك EUNIC Egypt عن فتح باب التقديم فى مرحلة جديدة من مبادرة دوائر الإبداع  Creative Circles  والتى تستهدف هذا العام بناء قدرات المدير الثقافى بمحافظة المنيا ابتداء من يوم 15 ديمسبر 2023. 

  
ودوائر الإبداع  Creative Circle هى حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة للشباب من القطاعين الحكومى وغير الحكومى، تعمل على تقديم الدعم التدريبى فى مجال الإدارة الثقافية لأصحاب المشاريع والمبادرات الثقافية، كما تمنح فى مرحلتها الأخيرة الدعم المالى والفنى للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط ومحددات معلنة، والمشروع ممول من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك EUNIC Egypt.

 


تأتى هذه المبادرة فى إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة المرتبطة بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تضمنت ) دعم الصناعات الثقافية ( كهدف استراتيجى، واستكمالا للتعاون المنعقد  بين المجلس الأعلى للثقافة - الإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوربية الوطنبة ( Unci Egypt) فى مشروع دوائر الإبداعCreative circles 2، عام 2020 والذى توج فى 2022 -2023  بتوقيع بروتوكولى تعاون بين المجلس واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية.

ويتضمن الإعلان تحديد الفئات المستهدفة وهم مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عاما فى (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل /الأفراد) ويشترط فى المتقدمين  أن يكونو أحد العاملين بالحقل الثقافى (الحكومي– القطاع المستقل / الأفراد) ممن لديهم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة  جادة وذو جدوى اجتماعية أواقتصادية أوبيئية يرغب فى العمل على تطويره، على أن يكون من قاطنى محافظة (المنيا).

تتضمن الشروط أيضا :
الالتزام التام بحضور التدريب كاملا وعدم التغيب والالتزام بالمواعيد المحددة للتدريب.
التدريب مجانى بالكامل، وفى حالة تغيب المتقدم يحظر مشاركته فى أى تدريبات لاحقة.
آخر موعد للتقديم 31/12/2023

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي المعاهد الثقافية الأوروبية مبادرة دوائر الإبداع لثقافى بمحافظة المشاريع الثقافية

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