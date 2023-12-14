الشباب والرياضة بالغربية تعقد المقابلات الشخصية لـ"نادي القيادات الشبابية YLC"

عقدت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية " إدارة البرلمان والتعليم المدنى" ، المقابلات الشخصية للمشروع القومي « نادي القيادات الشبابية YLC » ، بمحافظة الغربية ، بمشاركة 40 شابًا وشابة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة ، والذين تم إختيارهم من خلال اللينك المقدم من وزارة الشباب والرياضة وتم الاختبار وفق شروط وضوابط تم وضعها من قبل المختصين للالتحاق بالمشروع ، ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

كما تم عقد المقابلات الشخصية بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالغربية وذلك تحت اشراف الأستاذة ايمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمد غنيم مدير إدارة التعليم المدنى والأستاذ خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية ، بحضور الأستاذ سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى والأستاذ أحمد العكش رئيس قسم التعليم المدنى، وتم التنفيذ يومي ١٣ و١٤ ديسمبر.

أشار سامح خضر بأن نادي القيادات الشبابية ، يشكل منصة مهمة للشباب يمكنهم من الاستفادة القصوى من الطاقات الكامنة لدى الشباب لتعزيز فكر الاستدامة أسلوب حياة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثه والمبادرات المبتكرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع، كما يسهم البرنامج في تمكين الشباب من أن يؤدوا دوراً مهماً في تطوير مجتمعاتهم .

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة من خلال المشروع القومي تستهدف بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات، في إطار يدعم المساوة بين الجنسين، ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويتيح الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وابناء الجاليات المقيمة على أرض مصر.



تجدر الإشارة إلي أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن شروط التسجيل لعضوية نادي القيادات الشبابية بمحافظات الجمهورية كالتالي:

‏• أن يكون خريج أحد برامج وزارة الشباب والرياضة أو أحد البرامج القيادية.

‏• عضو في أحد مراكز الشباب أو الأندية الرياضية .‏

‏• المرحلة العمرية ( 18 لــ 40 ) عامًا وقت التسجيل .‏

‏• لا ينتمي إلى أي كيان شبابي آخر وقت التسجيل .‏

‏• أن يكون حسن السمعة والسلوك.‏

‏• سابقة خبرات في المجال المجتمعي والقيادي.‏

‏•يفضل إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.‏

‏•يفضل إجادة مهارة التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.‏

‏• يراعي النادي إشراك الفتيات بنسبة 50% في جميع أنشطته.‏

‏•يراعي النادي إشراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة بنسبة 25%.‏

‏• يراعي النادي إشراك الشباب والفتيات المتميزين من الوافدين واللاجئين وشباب الجاليات المقيمة في ‏مصر بنسبة 15%.‏

‏• يقبل النادي عضوية كل خريجي برامج وأنشطة إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشبابية التابعة ‏للإدارة بشكل مباشر.‏

‏• يقدم النادي شهادات مشاركة لكافة أنشطته.‏

‏•يتكون النادي من هيكل إداري ومجموعة من اللجان تقدم أنشطة وخدمات شبابية متنوعة.‏

‏•يحصل العضو الفعال بنادي القيادات الشبابية داخل محافظته والذي تنطبق عليه كافة الشروط على ‏كارنيه عضوية عاملة بالنادي تسمح له بالمشاركة في إختيار الهيكل الإداري للنادي ورؤساء اللجان أوالترشح ‏لأحد هذه المواقع.‏