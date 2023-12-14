كأس العالم للأندية| ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة؟

حرص الكابتن محمود الخطيب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وخلال المران حث الخطيب اللاعبين على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز على اتحاد جدة والعبور لمباراة نصف النهائي من بطولة كاس العالم للأندية، وتمثيل النادى الأهلي بأفضل صورة، ولعودة الاطمئنان للجماهير الأهلاوية التى شعرت الفترة الماضية بتراجع النتائج.

وكان قد أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مارسيل كولر، الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وكذلك منح بعض التعليمات للاعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.