عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة؟

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين

حرص الكابتن محمود الخطيب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وخلال المران حث الخطيب اللاعبين على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز  على اتحاد جدة والعبور لمباراة نصف النهائي من بطولة كاس العالم للأندية، وتمثيل النادى الأهلي بأفضل صورة، ولعودة الاطمئنان للجماهير الأهلاوية التى شعرت الفترة الماضية بتراجع النتائج.

وكان قد أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مارسيل كولر، الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وكذلك منح بعض التعليمات للاعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

الكابتن محمود الخطيب محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية بطولة كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للاندية كأس العالم اتحاد جدة السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

موضوعات متعلقة

الأهلي في المونديال| لاعبو الفريق يتفقدون ملعب الجوهرة لمدة 30 دقيقة

الأهلي في المونديال.. الفريق ينهي مرانه الختامي استعدادا لمباراة اتحاد جدة

تعرف على موعد جلسة طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

أهلي 2007 يفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

الأهلي في المونديال| بيرسي تاو: لدينا طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد

سيطرة إسبانية.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

خسارة تاريخية.. برشلونة يسقط أمام رويال أنتويرب

تأهل للدوري الأوروبي.. ميلان يفوز على نيو كاسل في دورى الأبطال

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

مضاد حيوي ومطهر بالمنازل .. تحذير عاجل من 5 أدوية في الأسواق

الأردن عن اقتحام مسجد بـ جنين : تصرف يتنافى وجميع القيم الأخلاقية

نتنياهو يعطي رئيس الموساد كامل الحرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. تفاصيل

إجراء غريب من نتنياهو بشأن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

فيديو

8 كيلو سكر للأسرة.. قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا

«خد اسمي».. أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه الراحل وينهار «فيديوجراف»

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ