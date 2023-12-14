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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انطلاق بطولة لـ التايكوندو بـ جامعة حلوان .. قنديل : الأنشطة الرياضية تحافظ على صحة الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق بطولة التايكوندو 

رئيس جامعة حلوان : 

نعمل علي إطلاق كافة أنواع الأنشطة الطلابية للطلاب 

نائب رئيس جامعة حلوان :

 نحرص على المشاركة بكافة البطولات الرياضية 

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الندوات التثقيفية والعلمية والتوعوية المختلفة فى كافة المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب و اعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

كما تعمل الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات والمهرجانات الرياضية بكافة الألعاب الفردية والجماعية  وتنظيم العروض والمعارض الفنية بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل واع قادر على الإبداع . 

وصرح  الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة  ان الجامعة تحرص  على عقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الندوات على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة  والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية.

ونوه الدكتور قنديل  ، إلى أن الأنشطة الطلابية  تعزز الشعور بحب الوطن و تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع البطولات الرياضية وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات. 

كشفت ادارة رعاية الشباب بجامعة حلوان انه نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بجامعة حلوان، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بطولة التايكوندو على مستوى كليات الجامعة. وتضمنت البطولة منافسات الكروجي والبومزا.

جاء تنظيم البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك في بطولة الكروجي 40 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، فيما شارك في بطولة الكروجي للطالبات 24 طالبة من مختلف الكليات. كما شارك في بطولة البومزا 10 طلاب و10 طالبات، بإجمالي 84 لاعبًا ولاعبة على مستوى كليات الجامعة.  

وبعد الانتهاء من البطولة، تم اختيار عدد من اللاعبين لدخول معسكر إعداد استعدادًا لبطولة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" الـ 51 عامًا، تحت إشراف الدكتور أحمد زهران المدير الفني للمنتخب والدكتور محمد مجدي عمارة مدرب منتخب الطلاب والدكتور إبراهيم أبو ضيف مدرب منتخب الطالبات والدكتور رضا عبد الحميد مدرب البومزا، وكابتن احمد ابراهيم إداري منتخب الجامعة

جاء تنظيم البطولة تحت إشراف كل من: الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

إدارة رعاية شباب جامعة حلوان استثمار طاقات الشباب الانشطة الطلابية أنواع الأنشطة الطلابية

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