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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة فتح: الشعب الفلسطيني فرض نفسه على أجندة العالم

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يوجد ثلاث حقائق يجب النظر لها، منها أن هناك 10 ملايين فلسطيني على الأراضي الفلسطينية، ولديها حقوق في اتخاذ قرار تجاه دولتهم. 

 

حديث حول القضية الفلسطينية 

وأضاف "الرجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه الفاشية التي استخدمها نتنياهو في قطاع غزة، جعلت العالم يتحدث عن ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووجود دولة فلسطينية على الأرض. 

 

وتابع، أن العالم كله يتحدث عن ضرورة إنهاء الاحتلال ووحدة الأراضي، وأمريكا تعد شريكة أساسية في هذه الحرب، والشعب الفلسطيني فرض نفسه على أجندة العالم، وبسبب تضحيات الشعب الفلسطيني أصبحوا حقيقة ثابتة، ولا حل لهذا الأمر إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. 

القضية الفلسطينية حركة فتح إ برنامج يحدث في مصر شريف عامر الأراضى الفلسطينية

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