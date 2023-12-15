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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023.. ينتابك شعور بالكسل

الابراج
الابراج

مولود برج الثور لا يعرف المستحيل ويعمل بجدية ويبتكر العديد من الأفكار المميزة، التى تساعده على التقدم وتحقيق ما يريد فى عمله، لذلك فهو فى المقدمة طوال الوقت.

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برج الثور في حظك اليوم الجمعة 15-12-2023


صاحب برج الثور يحب عائلته ولكن هناك البعض منهم محب لنفسه، ولا يسعى إلا لتحقيق أهدافه التى ترفع منه على حساب الآخرين، كما يتسم بالعناد والصبر الطويل.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، وفى إطار هذا السياق يقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على السعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الثور اليوم مهنيا
أنت لا تقدم أفضل ما لديك، فالشعور بالكسل ينتابك بشكل كبير هذه الأيام، لذا احرص على بذل المزيد من الجهد وحاول أن تشعر نفسك بالطاقة الإيجابية التى تمنحك القدرة على إتمام كل الأعمال المطلوبة منك بإتقان.
برج الثور اليوم ماليا
برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.
برج الثور اليوم عاطفيا
الخلافات أمر وارد بين كل المرتبطين، لذا حاول ألا تدع الأمر يأخذ أكثر من وقته، ودعك من هذا الأمر واتبع أسلوب النقاش، فهو الأفضل دائماً فى إنهاء الخلافات.
برج الثور على الصعيد الصحى
الرياضة هى خير من يحميك من تدهور حالتك الصحية التى وصلت إليها، فكن حذراً وتجنب الإهمال الذى يمكن أن يؤثر عليك بشكل سلبى.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يرى علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور هو عام المفاجآت والأحداث غير المستقرة على الصعيد المهنى والعاطفى.

يوم الحظ لبرج الثور : الجمعة
لون الحظ اليوم لبرج الثور : الودري
رقم الحظ : 6
التوافق اليومي لبرج الثور اليوم
أكثر الأبراج توافق اليوم مع برجك هما : برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم : برج الأسد ، برج الدلو

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم عاطفيا برج الثور اليوم ماليا برج الثور اليوم مهنيا برج الثور على الصعيد الصحى برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

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