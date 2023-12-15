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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبدالمنعم سعيد: العالم كله يبحث عن مصر وقت الأزمات

صدى البلد

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه خلال زيارته الأخيرة لأمريكا بدأت حرب غزة وكان وقتها في هارفارد، وكان هناك لقاء يضم 250 شخصًا يتحدثون عن الحرب في غزة ومنهم شاب يدعى طارق مسعود وهو المسئول عن برنامج الشرق الأوسط، والذي قال إن مصر هي الأساس لحل الأزمة.

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وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قديما كان الكلام السائد على مصر في أمريكا أنها مهمشة وليس لها نفوذ، وبعد الحرب على غزة لم يكن يوجد كلام بأمريكا سوى عن كيف ستتصرف مصر؟.

 

وتابع "سعيد"، أن مصر كانت دائمًا خلال العشر سنوات الماضية العالم يبحث عنها وقت الأزمات لأنه سواء في زمن الرئيس السيسي أو مبارك، لدينا مؤسسات ومصر بلد مؤسسات، مشيرًا إلى أن إسرائيلي متطرف قال له مرة إنه عندما زار مصر وجد أنها دولة مؤسسات خاصة بعدما زار وزارة الخارجية.

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