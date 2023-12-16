نجلاء سليمان تكتب| اترك العالم خلفك.. ماذا لو انقطعت كل وسائل الاتصال؟

حينما تشاهد صورة نجمة هوليوود الشهيرة جوليا روبرتس على بوستر فيلم جديد، تعتقد أنك على موعد مع ساعتين من الرومانسية وخفة الظل، ومناقشة قضية اجتماعية عاطفية جديدة تليق بتقدمها في السن وحفاظها على تجاعيد وجهها وجسدها بعدما بلغت من العمر 56 عاما.

بالفعل، تفتح شاشة هاتفك أو تلفازك الذكي، وتقرر مشاهدة Leave the World Behind الذي يعرض على منصة نتفليكس، وتقوم فيه جوليا روبرتس بدور زوجة إيثان هوك، وأم لبنت وشاب في مقتبل العمر، يقرران الذهاب في رحلة للهرب من ضغوط الحياة.

فيلم اجتماعي هاديء، يتحدث عن مشكلات أسرية واهتمامات المراهقين المختلفة، وقصص عائلة أنهكها التعب والإجهاد نتيجة العمل والتفكير في الالتزامات بصورة مستمرة.

حتى تنقلب الحياة رأسا على عقب، وتشعر أنك على موعد مع المزيد من الإثارة المصحوبة بلحظات من الرعب والتشكيك، لتذهب إلى محرك البحث جوجل، وتبحث عن قصة الفيلم الماخوذ من رواية نشرت عام 2020، وحققت نجاحا وانتشارا كبيرا.

تعود إلى الفيلم لمعرفة ماذا سيحدث لأماندا وعائلتها؟، ولماذا انقطعت الاتصالات والانترنت عن أمريكا؟، ليتضح أن العالم على وشك الانتهاء أو هكذا يعتقدون!.

قرار جوليا روبرتس بتأجير منزل في منطقة مطلة على المحيط عبر الانترنت، جاء نتيجة عبارة شيقة وجذابة وضعها صاحب البيت على إعلان الإيجار"Leave the World Behind" أو "اترك العالم خلفك".

وبالفعل تركت عائلة أماندا وكلاي العالم، ليتورطا مع ماهيرشالا علي مالك المنزل الأصلي الذي زارهما في الليل مع ابنته وطلب منهما الإقامة معهما بعد قطعت الكهرباء والانترنت عن المدينة.

تتربص العائلتان ببعضهما، وتشعر الأم بالخوف على أسرتها من الغرباء وهي غريزة طبيعية بالنسبة لها، في الوقت نفسه يعاني ابنها المراهق من أفكاره الجنسية تجاه ابنة مالك المنزل، وتستمر ابنتها في التفكير بمصير "روس وريتشيل" وهما شخصيات رئيسية في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الشهير Friends.

انقطع الانترنت قبل أن تعرف روز أن ريتشيل خرجت من الطائرة وعادت إلى روس، ولكنها في نهاية الأحداث ستعرف كل شيء، فهما في النهاية بمثابة عائلة بالنسبة لها ولكل من تعلق بهذا العمل الخارج عن المألوف في نجاحه وتأثيره.

بمرور الأحداث ومع انقطاع كل وسائل التواصل تتكشف الحقائق، ويتبين أن أمريكا تعرضت لهجوم سيبراني كبير، وأن كل شيء أصبح تحت سيطرة القراصنة، وأصبحت الحياة مهددة.

عزلان مهاجرة في مجموعات، سيارات جديدة الصنع تتخبط في بعضها على الطرق السريعة حتى أغلقتها، طيور الفلامينجو التي تسبح في حمام السباحة الخاص بالمجموعة حتى يزعجها صوت صفارة حتى البشر لم يقوو على تحمله.

كل هذه علامات على أن ما يحدث هو النهاية، ويكشف مالك المنزل "جي.اتش" عن معلومات مهمة لديه، تبين أن قد تكون بداية الهجوم من الخارج، ومن أعداء أمريكا الذين يحاولون دفعهم لتحمل مسئولية أخطائهم وتقصيرهم في حق العالم، لكن في النهاية وحدهم سكان هذه الدولة العظمى من سيقررون النهاية، وإذا لم يتحدوا سويا فستكون الحرب الأهلية هي السبيل الوحيد للتخلص من كل هذا الإزعاج.

تكشف القصة نظريات المؤامرة الكونية، وتناقش قضايا بطريقة خفية وسلسلة مثل العنصرية وفارق الأفكار بين الأجيال، وعودة نظام المقايضة بطريقة حديثة، وقدرة التكنولوجيا على شل حركة العالم، لكن في النهاية يمكن مواجهة كل ذلك بالثقة في الآخرين، وقدرة البشر على النجاة بالتعاملات المباشرة الطيبة.

وهو ما نجح مخرج العمل سام إسماعيل، وأبطاله على إبرازه بطريقة سلسلة ومشاهد مليئة بالقدرات التمثيلية القوية، وسيناريو محكم، ورغم النهاية المبهمة إلا أن الرسالة المقصودة واضحة، يمكننا حل المشكلات بالتعاون سويا، أو الاختباء في الجحور حتى تعود الأمور إلى طبيعتها أو هكذا نأمل !.