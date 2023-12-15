كأس العالم للأندية| التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الأهلي

كشف وسائل إعلام سعودية عن التشكيل المحتمل لنادي اتحاد جدة السعودي في مباراته أمام النادي الأهلي، اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

جاءت التشكيل المتوقع لاتحاد جدة كالأتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع:

حسن كادش - أحمد حجازي- مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي

خط الوسط:

نجولو كانتي - فابينيهو - فيصل الغامدي

خط الهجوم:

إيجور كورنادو - كريم بنزيما - رومارينهو

تفقد لاعبي الأهلي لملعب الجوهرة

وكان قد تفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سيحتضن لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي مساء غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وكان الفريق أدى مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة.

وعقب المران توجه لاعبو الفريق إلى استاد الجوهرة، الذي ستقام عليه مباراة الأهلي واتحاد جدة، لمدة 30 دقيقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.