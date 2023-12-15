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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكرواسون الهش

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم وصفات مختلفة نقدم لكي طريقة عمل الكرواسون الهش 
المقادير
٤ كوب دقيق 
كوب و نصف ماء دافيء 
٣ ملعقة كبيرة سكر 
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
نصف كوب زيت 
ملعقة صغيرة ملح 
للحشو
نوتيلا أو اي شوكولاته قابلة للدهن 
مربي
جبنة فيتا 
لدهان الوجه 
ربع كوب حليب
ملعقة كبيرة زيت 
الطريقة
-في وعاء عميق يوضع الماء الدافي و السكر و الخميرة و الملح و نقلبهم جيدا و تترك جانبا ٥ دقائق 
-يضاف الزيت علي الخميرة و يضاف الدقيق و نعجن لمدة ٥ دقائق حتى تصبح عجينة طرية وناعمة و لا تلتصق باليد 
-تغطي العجينة و تترك لتخمر و يتضاعف حجمها لمدة ساعة في مكان دافيء 
- بعد ان اختمرت العجينة نقسم العجينة نصفين و نفرد كل جزء لدايرة كبيرة بسمك نصف سنتيميتر 
-تقسم كل دائرة الي ١٦ مثلث لو هنعمل كرواسون صغير لو تحبي حجمه كبير نقسم الي ٨ مثلثات 
-توضع ملعقة صغيرة من الحشوة علي الطرف الكبير من المثلث ثم نلف الكرواسون حتي الطرف الرفيع
- يوضع الكرواسون في صينية مدهونة زيت او ورق خبز يغطي و يترك ليخمر نصف ساعة 
- يدهن الوجه بقليل من خليط الحليب بالزيت و يدخل فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ١٥ الي ٢٠ دقيقة 
-اول ما يخرج الكرواسون من الفرن يغطي بفوطة نظيفة حتي يبرد

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