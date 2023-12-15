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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة بمصر| منح الزمالة في جراحة قلب الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس

كلية الطب جامعة عين
كلية الطب جامعة عين شمس

عقدت أكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس أولى امتحانات الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب والدكتور أشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب والصدر والدكتور  محمد الغنام مدير أكاديمية القلب؛ بحضور لفيف من أساتذة جامعات عين شمس ،القاهرة، المنصورة وأسيوط .

وقد صرح  أ.د أشرف عبدالحميد الميدانى " منسق الامتحانات بالمجلس العلمي لجراحة قلب الأطفال" أن قسم جراحة قلب الأطفال تم انشاؤه حديثاً منذ عامين، بعد انفصاله عن قسم جراحة القلب والذي يشمل جراحة القلب للكبار وذلك لدقة التخصص وأهميته.

كما  تم إنشاء درجة زمالة جراحة قلب الاطفال منذ حوالي عامين منفصلة عن  زمالة جراحة قلب الكبار  للعمل على تأهيل الطالب الحاصل على شهادة الزمالة للعمل داخل وخارج مصر، عن طريق منهج تعليمى وتدريبى خاص قائم على تحديث ومواكبة المناهج العالمية.

وتعد وحدة جراحة قلب الاطفال بقسم جراحة القلب والصدر هي  أقدم وحدة لهذا التخصص الدقيق على مستوى جمهورية مصر العربية ، حيث تم وضع إختبارات مطابقة للمعايير و المقاييس الدولية والعالمية .

جاء ذلك بحضور  أ.د أيمن شعيب أستاذ جراحة القلب و الصدر بجامعة عين شمس ورئيس المجلس العلمي لزمالة جراحة قلب الأطفال وأ.د محمد عبد الرؤوف أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة  القاهرة و أ.د مرتجى نجم أستشارى جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومى ورئيس معهد القلب القومى سابقاً ورئيس  المعاهد التعليمية سابقاً وأ.د شريف عزب أستاذ جراحة قلب الأطفال  بجامعة عين شمس وأ.د حسن مفتاح استاذ جراحة قلب الاطفال بجامعة عين شمس وأ.د هشام شوقى أستاذ جراحة قلب الأطفال  بجامعة القاهرة وأ.د عادل الجمل أستاذ جراحة قلب الأطفال  بجامعة المنصورة.

جدير بالذكر أنه يتم التدريب لزمالة جراحة القلب  المصرية وكذلك زمالة الارواء القلبي بقسم جراحة القلب والصدر بطب عين شمس منذ إنشائها؛ وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس و زمالة جراحة القلب المصرية بوزارة الصحة.

أكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس قلب الأطفال

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