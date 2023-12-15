صحف الإمارات| تفكيك حماس يحتاج أكثر من بضعة أشهر.. نصف قنابل إسرائيل "غبية".. وسكان غزة يواجهون مجاعة وعاصفة أمراض

الأمم المتحدة: غزة باتت مكاناً غير صالح للعيش

نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بالوصول إلى المحتجزين لدى حماس في غزة

قصف إسرائيلي واشتباكات في 10 مناطق بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يخلف دماراً واسعاً وينسحب من جنين

بوتين: الوضع في غزة «كارثي»



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.

ذكرت صحيفة البيان أنه في اليوم الـ69 من الهجوم الإسرائيلي على غزة شهدت 10 مناطق في قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن محور صلاح الدين في مناطق شمال وشرق خان يونس «ساحة قتال»، وأقر بمقتل ضابط، وأعلن إصابة أكثر من 600 جندي، منذ بدء العمليات البرية.

وتركزت المواجهات في 10 مناطق في جنوب دير البلح، وشرق بني سهيلة ومحيط مخيم خان يونس، وتل الهوى، وشرق الزيتون وجحر الديك (قرية وادي غزة)، وأطراف جنوب غرب حي الشجاعية، والشيخ رضوان، وجباليا، وبيت حانون، حسبما أكدت مصادر وشهود عيان، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية جديدة من غزة على مستوطنات الغلاف الإسرائيلية.

بينما لفتت صحيفة الخليج إلى أنه بالتزامن مع تواصل التوغل البري الذي يواجه بكمائن محكمة، ومعارك ضارية مع المقاتلين الفلسطينيين، أسفرت عن قتلى وجرحى إضافيين بين الضباط والجنود الإسرائيليين، وتدمير عدد كبير من دباباتهم وآلياتهم العسكرية، في حين أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً، في قطاع غزة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية.



وأفادت صحيفة البيان بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا الصليب الأحمر الدولي إلى القيام بمزيد من الضغوط من أجل الوصول إلى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ميريانا سبولياريتش في تل أبيب يوم الخميس: "تمتلكون كل الوسائل وكل الحق وكل التوقعات للضغط العلني على حماس".

وقدم لها مجموعة من الأدوية ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "إنجاز مهمتها وتسليمها" إلى المحتجزين في غزة.

وكتبت سبولياريتش عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أنه "يجب منح اللجنة الدولية إذنا" لزيارة المحتجزين.

وتابعت "أكرر: يجب إطلاق سراح المحتجزين- على الفور".



وقالت صحيفة الامارات اليوم إن تقييم حديث صادر عن الاستخبارات الأميركية خلص إلى أن ما يقرب من نصف قنابل جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في حربها في قطاع غزة كانت غير موجهة أو ما يعرف باسم "القنابل الغبية"، حسب وسائل إعلام أميركية.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن التقييم، الذي جمعه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ونقلت مضمونه ثلاثة مصادر مطلعة عليه، ذكر أن حوالي 40% إلى 45% من قنابل جو-أرض والبالغ عددها 29 ألف قنبلة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية قنابل موجهة بدقة.

ووفقا للشبكة فإن القنابل غير الموجهة عادة ما تكون أقل دقة ويمكن أن تشكل تهديدا أكبر على المدنيين، خاصة في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة، مضيفة أن المعدل الذي تستخدم به إسرائيل "القنابل الغبية" قد يساهم في ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين.

وتعليقا على سؤال بشأن ما ورد في هذا التقييم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نير دينار لـ"سي إن إن": "نحن لا نتناول نوع القنابل المستخدمة".

فيما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن تفكيك حركة حماس "يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر".

جاء ذلك في لقاء جمعهما في إسرائيل التي وصلها سوليفان، اليوم، في زيارة تستمر يومين.

ونقلت القناة "13" العبرية عن غالانت قوله لسوليفان: "تفكيك حماس يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر، وستكون حربا طويلة الأمد".

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن نتنياهو التقى مع سوليفان في تل أبيب.

وأوضحت صحيفة الخليج تصريح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أمس الخميس، أنه لم يعد من الممكن العيش في غزّة.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "لقد عدت للتو من غزّة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت هذه زيارتي الثالثة للمكان منذ بداية الحرب،..في كل مرة يزداد الوضع سوءا، واليوم غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش".

وأكد لازاريني أن البنية التحتية دمرت في جنوب القطاع برفح أيضا.

وأشار المفوض إلى أن الأمم المتحدة فقدت إمكانية الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع في الأول من ديسمبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي انسحب، أمس الخميس، من مدينة جنين ومخيمها بعد اجتياح دام ثلاثة أيام أسفر عن 12 قتيلاً فلسطينياً بينهم أطفال ودمار واسع في الطرقات والمرافق العامة. وترافق هذا الاجتياح مع نشر مقطع فيديو يوثق ظهور جنود إسرائيليين وهم يغنون داخل أحد مساجد مخيم جنين، وقد أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وكتب: «صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين».



وبعد 3 أيام من عملية عسكرية، انسحب الجيش الإسرائيلي عصر أمس من جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية، مخلفاً دماراً كبيراً بعدما هدم منازل وأحرق أخرى، وقتل 12 فلسطينياً.



وفي صحيفة الاتحاد، جاء وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الوضع في غزة بأنه «كارثي»، قائلاً: إن القطاع تحول إلى «أكبر مقبرة للأطفال في التاريخ». وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي موسع عقده لاستعراض نتائج العام وتحديد مواقف روسيا حيال القضايا الدولية والإقليمية أن «ما يحدث في قطاع غزة من جهة عدد الضحايا لا يقارن بأي نزاع إقليمي آخر معاصر».

وأكد موقف روسيا الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مطالباً في هذا السياق بخلق ظروف أساسية من أجل تسوية النزاع بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل.

كما شدد بوتين على ضرورة حماية السكان المدنيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وكشف الرئيس الروسي النقاب عن أن إسرائيل رفضت عرضاً روسياً لإقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، مشيراً إلى أن القاهرة أيدت هذا التوجه فيما رفضه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحجة «انعدام الأمن».