مظاهرة بالإكوادور لمناصرة فلسطين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة|فيديو

خرجت مظاهرة في عاصمة الإكوادور كيتو لمساندة فلسطين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأقيمت الوقفة أمام قناة تلفزيونية محلية لجذب الأنظار إلى ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتواجه إسرائيل انتقادات كبيرة بسبب سقوط ما لا يقل عن 18,787 فلسطيني جرّاء الحرب التي أحدثت دماراً هائلاً وأدت إلى نزوح حوالي مليونين شخص في القطاع.



ووجهت بعض الدول في أمريكا اللاتينية منذ اندلاع الحرب في غزة انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية، من بينها البرازيل وبوليفيا وتشيلي.