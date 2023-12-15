أخبار السيارات| اشتري شفروليه اوبترا كسر زيرو بهذا السعر وأرخص سيارة صينية رياضية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة رينو داستر، واحدة من ابرز السيارات الرياضية التي يقدمها الصانع الفرنسي بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى VISION والثانية SIGNATURE، مع اسعار رسمية تبدأ من مليون و40 الف جنيه.

ظهرت السيارة كيا سيلتوس موديل 2023، للبيع على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، وهي تنتمي هذه الفئة إلى موديلات 2023، مع اعتماها على تصميم خارجي من فئة الـ SUV الرياضية الشهيرة.

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا 2023 للبيع عبر الإنترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قطعتها هذه النسخة قدرها 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيز، مع حالة الفبريكا من الداخل والخارج.

تراوح سعر الاوفر برايس للنسخة نيسان صني بين 160 الف و200 الف جنيه، عدا الفئة الاولى مانيوال جاءت بـ اوفر برايس يصل لـ 40 الف جنيه، ويعني هذا المصطلح هو فرض زيادة سعرية غير رسمية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

تعتبر GX3 PRO هي ارخص سيارة رياضية تقدمها علامة جيلي في مصر، حيث يتم طرحها من فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي للعائلة الرياضية، وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وانتمائها إلى موديلات 2024.

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة C180 موديل 2022، والتي ظهرت للبيع في مصر عبر الإنترنت بحالة كسر الزيرو، بعد مسافة قطعتها قدرها 4.220 كيلومتر.

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، عن أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في السوق المصري، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نوفمبر من العام 2023.