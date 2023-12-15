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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اشتري شفروليه اوبترا كسر زيرو بهذا السعر وأرخص سيارة صينية رياضية في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر رينو داستر 2023 في مصر

تعتبر السيارة رينو داستر، واحدة من ابرز السيارات الرياضية التي يقدمها الصانع الفرنسي بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى VISION والثانية SIGNATURE، مع اسعار رسمية تبدأ من مليون و40 الف جنيه.

 

كيا سيلتوس 2023 كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة كيا سيلتوس موديل 2023، للبيع على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، وهي تنتمي هذه الفئة إلى موديلات 2023، مع اعتماها على تصميم خارجي من فئة الـ SUV الرياضية الشهيرة.

كسر الزيرو .. اركب شيفروليه أوبترا 2023 «أعلى فئة»

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا 2023 للبيع عبر الإنترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قطعتها هذه النسخة قدرها 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيز، مع حالة الفبريكا من الداخل والخارج.

أسعار نيسان صني 2024 في مصر.. بعد الأوفر برايس

تراوح سعر الاوفر برايس للنسخة نيسان صني بين 160 الف و200 الف جنيه، عدا الفئة الاولى مانيوال جاءت بـ اوفر برايس يصل لـ 40 الف جنيه، ويعني هذا المصطلح هو فرض زيادة سعرية غير رسمية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

أرخص سيارات صينية رياضية في مصر.. اركب جديد

تعتبر GX3 PRO هي ارخص سيارة رياضية تقدمها علامة جيلي في مصر، حيث يتم طرحها من فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي للعائلة الرياضية، وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وانتمائها إلى موديلات 2024.

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو.. اعرف سعرها

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة C180 موديل 2022، والتي ظهرت للبيع في مصر عبر الإنترنت بحالة كسر الزيرو، بعد مسافة قطعتها قدرها 4.220 كيلومتر.

 

أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعا في 2023 بالسوق المصري

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، عن أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في السوق المصري، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نوفمبر من العام 2023.

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