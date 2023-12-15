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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. مواجهة حاسمة بين الأهلي وانحاد جدة في كأس العالم للأندية

مبارة اليوم بين الأهلى
مبارة اليوم بين الأهلى واتحاد جدة السعودي

قالت الاعلاميتان لميس سلامة وفرح سعيد إن اليوم يشهد المرة التاسعة من مشاركة النادي الأهلي بكأس العالم للأندية في مواجهة من مواجهات التى يطلق عليها مواجهة الموسم مع الإتحاد السعودي.


وأعلنت المذيعتان من خلال برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، ان اليوم المواجهة النارية بين أبناء القلعة الحمراء وعشاق الكورة العربية والعالمية مع موعد مع مبارة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بدور الربع نهائي في مونديال الأندية والتس تستضيفه المملكة العربية السعودية إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.


ولفتا إلى، أن النادي الأهلي يحمل آمال جماهير القارة السمراء والتي يمثلها بعدما  توج بلقب دوري أبطال افريقيا بالموسم الماضي، ويمثل اتحاد جدة  او " النمور" يمثل البلد اامتصيف بعد حصوله على لقب الدوري السعودي.

اليوم مباراة حاسمة لإستعادةبريق  الأهلى من جديد

تخطي لقاء الأهلي واتحاد جدة فكرة ان المبارة في البطولة المهمة، فهذه مبارة مهمة جدا وهي فرصة لإعادة الثقة بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها الفريق تحت قيادة كولر، مؤكده ان إستعادة الثقة والانتصارات هي من أكثر الأمور التي يحتاجها النادي الأهلي بعدما تعرض الفريق لخسارة بطولتين ، بالإضافة إلى نتائجه السيئة على المستوي المحلى والافريقي، متمنيا ان يستعيد الأهلى بريقه مرة أخري.

لقارة السمراء النادي الأهلي الاتحاد السعودي اتحاد جدة كأس العالم اتحاد جدة السعودي دوري ابطال افريقيا

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