العاصمة الإدارية : أنجزنا 96% من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية

قالت المهندسة منى عبد السلام، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أن الحدائق المركزية بالعاصمة من أضخم المشروعات التى انشأتها وزارة الإسكان.

وأضافت منى عبد السلام،خلال حوارها مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى طاهر حمدى، أن الحدائق المركزية بالعاصمة، مقامة على 1000 فدان بطول 10 كيلو متر، وتعد من أكبر الحدائق على مستوى العالم.

تصميم الحدائق

وأشارت نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أن تم تصميم الحدائق على أفضل معايير دولية ومقسمة 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، والشريط الأخضر يمتد من الدائرى الإقليمى حتى الدائرى الأوسطى.

وأكدت ، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أن 6 شركات مصرية قامت بتنفيذ مشروع الحدائق المركزية، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت لـ 96% وجارى التسليم الابتدائى من كافة الشركات .