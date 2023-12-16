غدا.. دار علوم القاهرة تنظم معرض ملابس للطلاب ولمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة القاهرة، عن إقامة معرض ملابس للطلاب في كلية دار العلوم، وذلك غدا الأحد 17 ديسمبر 2023 يستمر لمدة 3 أيام .

جامعة القاهرة



على الجانب الآخر، شهدت الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024، حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية الخاصة بهم، للإدلاء بأصواتهم بكل حرية لصالح المرشح الأنسب لهم في آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وخرجت 15 موجة انتخابية ومشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة المرددة للهتافات الوطنية، وذلك على مدار الأيام الثلاثة صباحا ومساءً، بما يقدم صورة مشرَفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024؛ لاختيار الرئيس القادم للحفاظ على مقدرات الوطن.

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وعبرت جموع الأغلبية في جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عن سعادتهم بالمشاركة الحرة والإيجابية في العملية الانتخابية والتي تُعد الطريق نحو المستقبل.

وأكدوا قناعتهم بأهمية وتأثير صوتهم الانتخابي في العملية الانتخابية، ودعم مسيرة الوطن، وتعزيز استقرار الدولة، ووضع الوطن على الاتجاه الصحيح، بما يعكس حسهم الوطني، وحرصهم على صناعة مستقبلهم بأنفسهم وبحرية تامة، واعتزازهم بوطنهم وتمسكهم باستمرار تقدم مسيرته نحو المستقبل.

‎وتعكس المشاركة الفعالة لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت في الانتخابات الرئاسية بشكل عام شعورها بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله، خاصة خلال أهم استحقاق دستوري في النظام السياسي والمتمثل في الانتخابات الرئاسية الحرة .