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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصلت الـ 106 عالمياً بتبادل المعرفة بتصنيف QS لمعايير الاستدامة | جامعة القاهرة في أسبوع

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الخشت: 

جامعة القاهرة تفوقت في 3 معايير رئيسية وهي الأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة

 

15 موجة انتخابية حاشدة ومشاركة واسعة لجامعة القاهرة في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

 

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس) لمعايير التنمية المستدامة QS World University Rankings: Sustainability 2024، مشيرا إلى أن احتلال جامعة القاهرة مراكز متقدمة خطوة جديدة من سلسلة نجاحاتها في كافة التصنيفات العالمية خلال الاعوام السابقة واخرها التصنيفات الصادرة لعام 2023.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في التصنيف الجديد حيث جاءت في المرتبة 106 عالمياً في معيار تبادل المعرفة (Knowledge Exchange)، وذلك نتيجة لتوسع الجامعة خلال الفترة الماضية في التعاون مع كبري الجامعات العالمية سواء كانت الامريكية او الاوروبية واليابانية والصينية وذلك في تخصصات المستقبل والتي تتميز بها الجامعات العالمية بما يضع جامعة القاهرة في مصاف الجامعات الكبري العالمية والموثوق بما يخرج عنها من أبحاث علمية تهتم بها الكثير من دول العالم وليس مصر فقط.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذا ظهرت جامعة القاهرة بترتيب متميز في التصنيف الدولي للاستدامة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى محلياً و330 عالمياً في مجمل التصنيف، مضيفا أن جامعة القاهرة تفوقت في 3 معايير رئيسية وهي الأثر الاجتماعى وحصلت على المرتبة 355 عالميًا، بالاضافة إلى الحوكمة وجاء ترتيب جامعة القاهرة عالميا بهذا المعيار هو 365 على مستوى العالم، وفي الأثر البيئي جاءت في الترتيب 400 عالمياً.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلي أن جامعة القاهرة أنشأت عام 2021 مكتب الاستدامة الأول من نوعه في الجامعات المصرية بواسطة قطاع خدمة المجتمع بهدف غرس ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية. وقد ساهمت جامعة القاهرة في تقليل الآثار البيئية السلبية، وتقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، والتزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة.

جامعة القاهرة في صدارة الجامعات المصرية 330 عالمياً يليها جامعة المنصورة في المرتبة 364 عالمياً ثم الجامعة الامريكية بالقاهرة 609 عالميا وجامعة عين شمس 695 عالميا وقناة السويس من 721-730 وجامعتي الاسكندرية وبنها 761-770 وجامعة بنها وجامعتي اسيوط والزقازيق 821-840 عالمياً.

وعلى الجانب الآخر ، شهدت الايام الثلاثة على التوالي حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية الخاصة بهم، للإدلاء بأصواتهم بكل حرية لصالح المرشح الانسب لهم في آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث خرجت 15 موجة انتخابية ومشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية، وذلك على مدار الايام الثلاثة صباحا ومساءً، بما يقدم صورة مشرَفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس القادم للحفاظ على مقدرات الوطن.

وعبر ت جموع الاغلبية فيجامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عن سعادتهم بالمشاركة الحرة والإيجابية في العملية الانتخابية والتي تُعد الطريق نحو المستقبل، مؤكدين قناعتهم بأهمية وتأثير صوتهم الانتخابي في العملية الانتخابية، ودعم مسيرة الوطن، وتعزيز استقرار الدولة، ووضع الوطن على الاتجاه الصحيح، بما يعكس حسهم الوطني، وحرصهم على صناعة مستقبلهم بأنفسهم وبحرية تامة، واعتزازهم بوطنهم وتمسكهم باستمرار تقدم مسيرته نحو المستقبل.

وتعكس المشاركة الفعالة لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت في الانتخابات الرئاسية بشكل عام شعورها بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله، خاصة خلال أهم استحقاق دستوري في النظام السياسي والمتمثل في الانتخابات الرئاسية الحرة .

وتقدم جامعة القاهرة نموذجًا متميزا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة، وتطبيق الحق المشروع في المشاركة السياسية الفعالة في الانتخابات الرئاسية، ومساندة الدولة الوطنية، وإدراك دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم عامة ومصر خاصة، والتعبير عن حب الوطن والعمل على استكمال مسيرة التقدم به، بما يدعم الدور الوطني الفعال لجامعة القاهرة، ويعكس مدى الوعي المجتمعي لديهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية والسياسية.

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