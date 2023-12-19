أرخص موبايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

تنافس بقوة علامة سامسونج في الفئة الإقتصادية التي تشكل عدداً كبيراً من مستخدمي الهواتف الذكية، ومن بين أفضل الخيارات بأقل الأسعار هاتف Galaxy A04.

وبحسب لموقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، يأتى هاتف Galaxy A04 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A04

يحمل هاتف Galaxy A04 معالجاً من نوع Helio P35 من ميدياتك ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 12.

لمحبى التصوير يقدم Galaxy A04 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A04

جاء هاتف Galaxy A04 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع USB Type-C.

سعر Galaxy A04

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A04 فى 3 ألوان هى الأسود والأبيض والرصاصي، مقابل سعر 4050 جنيه مصري.