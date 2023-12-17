ازاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك

في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً أصبحت عملية استهلاكه مكلفة للغاية، لذلك يسعى الكثيرون لترشيد استهلاك الوقود خاصةً مع القيادة لفترات طويلة، ولكن بسبب عادات كثيرة خاطئة يصبح الأمر في غاية الصعوبة، ولكن مع اتباع هذه التعليمات ستوفر عليك كثيراً مما تهدره.

وفقاً لموقع “ويكي هاو” العالمي، هناك قائمة من خطوات متصلة ببعضها البعض في حالة اتباعها بالشكل الصحيح، ستحصل على أعلى قدر من توفير استهلاك الوقود في سيارتك.

1- التزم بحدود السرعة

مع كل سرعة جديدة تصل إليها من خلال ناقل الحركة تستهلك وقود كثيراً، لذلك حاول أن تبقي سيارتك على سرعة 80 كيلومتراً في الساعة.

2- عدم الضغط على الفرامل باستمرار.

ابتعد عن الاقتراب من السيارات أمامك على الطريق أكثر من اللازم، الأمر الذي سيجعلك تضغط على الفرامل باستمرار، ومن ثم الضغط المستمر على دواسة الوقود لتستعيد سرعتك وخسارة كمية من الوقود، كما أن كثرة الضغط على المكابح يقلل من عمرها الإفتراضي.

3- زود سرعتك تدريجياً

كلما زودت سرعتك بشكل تدريجي تفاديت خسارة الوقود، لأنه عند الضغط فجأة تحرق وقوداً أكثر وتقلل من العمر الافتراضي للإطارات.

4- التزم بحارتك المرورية

كثرة التنقل بين الحارات المرورية على الطريف تجعلك تستهلك أكثر دواسة البنزين وكذلك الفرامل، وبالتالي خسارة كمية أكبر من الوقود، أما الإلتزام بحارتك المرورية يجعل سيارتك مستقرة ويجنبك ذلك.

5- استخدم مثبت السرعة على الطرق السريعة

يوفر عليك كثرة الضغط على دواسة الوقود، وبالتالى استقرار حرق كمية الوقود الداخلة لمحرك السيارة واستقراره، وبالتبعية توفير وقود سيارتك.

6- لا تجعل خزان وقودك ممتلء

كلما زاد وزن السيارة استنفذت وقود بشكل أكبر، لذلك لا تجعل الخزان ممتلئاً بشكل مستمر لتخفيف وزن السيارة قد المستطاع لتقليل استهلاك الوقود.

7- لاتستخدم مكيف الهواء أو تنزل النوافذ على سرعات عالية

عند انزال نوافذ سيارتك على سرعة عالية تزيد كقاومة الهواء على السيارة وبالتالي تزيد الجهد على المحرك، كذلك استخدام مكيف الهواء على سرعات عالية يسبب نفس الأمر.

8- اركن سيارتك في الظل بعيداً عن الشمس

عند ايقاف سيارتك في الظل وكانت أبرد، تقل نسبة الوقود المتبخرة من صهريج الوقود، كما أن السيارة عند قيادتها لن تكون درجة حراراتها عالية وتسبب لك “لسعات”.

9- اجعل مشاوريك كلها في مرة واحدة

يجب عليك أن تجمع مشاويرك في مرة واحدة، وأن تكون متصلة ببعضها البعض، بدلاً من تكرار نفس المسافات واهدار وقود أكثر.

10- لاتنسى تغيير “فلتر” الهواء

مع كثرة اتساخه يقلل من قوة وكفاءة المحرك ويستهلك وقوداً أكثر، أما المرشح النظيف يوفر عليك الكثير من الوقود المهدر، كما أن سعر “فلتر الهواء” ليس بالمرتفع لتتركه يصل لهذه المرحلة.

11- ملء اطارات الهواء إلى الحد الصحيح.

يجب أن تحافظ على إطارات سيارتك ممتلئة بالهواء بالحد الصحيح خاصةً عند السفر لمسافة ليست بالقصيرة، لأن الإطارات تفقد قدراً من الهواء بمرور الوقت، لأن الإطارات ذات الحجم الكبير والفارغة قليلاً من الهواء تزيد من استهلاك الوقود.

12- صيانة سيارتك في المواعيد المحددة

عليك فحص سيارتك واجراء الصيانات في المواعيد المحددة لتفادي أي أعطال مفاجئة، وإطالة عمر أجزاء السيارة أطول فترة ممكنة.

13- استخدم زيت محرك أصلي

استخدم زيتاً أصلياً للحفاظ على عمر المحرك أطول، وضمان أفضل استهلاك للوقود، واختر دوماً أفضل نوع لسيارتك.