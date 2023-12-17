عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ازاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك

ازاي توفر استهلاك
ازاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك

في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً أصبحت عملية استهلاكه مكلفة للغاية، لذلك يسعى الكثيرون لترشيد استهلاك الوقود خاصةً مع القيادة لفترات طويلة، ولكن بسبب عادات كثيرة خاطئة يصبح الأمر في غاية الصعوبة، ولكن مع اتباع هذه التعليمات ستوفر عليك كثيراً مما تهدره.

وفقاً لموقع “ويكي هاو” العالمي، هناك قائمة من خطوات متصلة ببعضها البعض في حالة اتباعها بالشكل الصحيح، ستحصل على أعلى قدر من توفير استهلاك الوقود في سيارتك.

1- التزم بحدود السرعة

مع كل سرعة جديدة تصل إليها من خلال ناقل الحركة تستهلك وقود كثيراً، لذلك حاول أن تبقي سيارتك على سرعة 80 كيلومتراً في الساعة.

2- عدم الضغط على الفرامل باستمرار.
ابتعد عن الاقتراب من السيارات أمامك على الطريق أكثر من اللازم، الأمر الذي سيجعلك تضغط على الفرامل باستمرار، ومن ثم الضغط المستمر على دواسة الوقود لتستعيد سرعتك وخسارة كمية من الوقود، كما أن كثرة الضغط على المكابح يقلل من عمرها الإفتراضي.

3- زود سرعتك تدريجياً

كلما زودت سرعتك بشكل تدريجي تفاديت خسارة الوقود، لأنه عند الضغط فجأة تحرق وقوداً أكثر وتقلل من العمر الافتراضي للإطارات.

4- التزم بحارتك المرورية
كثرة التنقل بين الحارات المرورية على الطريف تجعلك تستهلك أكثر دواسة البنزين وكذلك الفرامل، وبالتالي خسارة كمية أكبر من الوقود، أما الإلتزام بحارتك المرورية يجعل سيارتك مستقرة ويجنبك ذلك.

5- استخدم مثبت السرعة على الطرق السريعة

يوفر عليك كثرة الضغط على دواسة الوقود، وبالتالى استقرار حرق كمية الوقود الداخلة لمحرك السيارة واستقراره، وبالتبعية توفير وقود سيارتك.

6- لا تجعل خزان وقودك ممتلء

كلما زاد وزن السيارة استنفذت وقود بشكل أكبر، لذلك لا تجعل الخزان ممتلئاً بشكل مستمر لتخفيف وزن السيارة قد المستطاع لتقليل استهلاك الوقود.

7- لاتستخدم مكيف الهواء أو تنزل النوافذ على سرعات عالية
عند انزال نوافذ سيارتك على سرعة عالية تزيد كقاومة الهواء على السيارة وبالتالي تزيد الجهد على المحرك، كذلك استخدام مكيف الهواء على سرعات عالية يسبب نفس الأمر.

8- اركن سيارتك في الظل بعيداً عن الشمس

عند ايقاف سيارتك في الظل وكانت أبرد، تقل نسبة الوقود المتبخرة من صهريج الوقود، كما أن السيارة عند قيادتها لن تكون درجة حراراتها عالية وتسبب لك “لسعات”.

9- اجعل مشاوريك كلها في مرة واحدة
يجب عليك أن تجمع مشاويرك في مرة واحدة، وأن تكون متصلة ببعضها البعض، بدلاً من تكرار نفس المسافات واهدار وقود أكثر.

10- لاتنسى تغيير “فلتر” الهواء

مع كثرة اتساخه يقلل من قوة وكفاءة المحرك ويستهلك وقوداً أكثر، أما المرشح النظيف يوفر عليك الكثير من الوقود المهدر، كما أن سعر “فلتر الهواء” ليس بالمرتفع لتتركه يصل لهذه المرحلة.

11- ملء اطارات الهواء إلى الحد الصحيح.
يجب أن تحافظ على إطارات سيارتك ممتلئة بالهواء بالحد الصحيح خاصةً عند السفر لمسافة ليست بالقصيرة، لأن الإطارات تفقد قدراً من الهواء بمرور الوقت، لأن الإطارات ذات الحجم الكبير والفارغة قليلاً من الهواء تزيد من استهلاك الوقود.

12- صيانة سيارتك في المواعيد المحددة

عليك فحص سيارتك واجراء الصيانات في المواعيد المحددة لتفادي أي أعطال مفاجئة، وإطالة عمر أجزاء السيارة أطول فترة ممكنة.

13- استخدم زيت محرك أصلي
استخدم زيتاً أصلياً للحفاظ على عمر المحرك أطول، وضمان أفضل استهلاك للوقود، واختر دوماً أفضل نوع لسيارتك.

أسعار الوقود استهلاك الوقود ترشيد استهلاك الوقود وفير استهلاك الوقود في سيارتك الوقود البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

موضوعات متعلقة

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على سيارة بمبادرة المصريين في الخارج

لو جديدة في السواقة..عربية سوزوكي للبنات بـ 179 ألف جنيه

أخبار السيارات |أرخص سيارة من رينو ..أسعار هيونداي النترا HD..شيفروليه لانوس بأفضل سعر.. وبـ 160 الف جنيه اشتري هذه السيارة

لو موظف جديد.. دايو لانوس سعرها 190 ألف جنيه

سعر أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. وصلت المليون جنيه

لأول سنة سواقة..الحقي عربية BYD سعرها 80 ألف جنيه

سعر لكزس GX موديل 2024 في السعودية

صدق أو لا تصدق.. فيات 128 فابريكا للبيع بـ 150 ألف جنيه

ترشيحاتنا

عدم تنقل المدنيين.. تعليمات جديدة من جيش الاحتلال لأهالي غزة

صدمة في الأهلي .. إصابة محمود كهربا قبل مواجهة فلومينينسي

شاهد.. الشيخ مشعل الأحمد متأثرا لحظة دفن أمير الكويت الراحل

حسن شحاتة: شيكابالا لا يحب الانضمام إلى منتخب مصر

ازاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك

بكلمات مؤثرة.. الاتحاد الأوروبي يعزي الكويت في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

بإطلالة ناعمة.. جلسة تصوير زفاف أسماء أبو اليزيد تثير الجدل | شاهد

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ