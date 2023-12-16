طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق أن جماهير الأحمر لم تغضب من البطاقة الحمراء التي حصل عليها أنتوني موديست، لاعب الفريق، خلال مواجهة اتحاد جدة، في كأس العالم للأندية.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محدش زعل على طرد موديست، معتقدش ان حد زعل على الطرد لموديست".

وأضاف: "الأهلي كان يقدم كرة قدم حقيقية أمام الاتحاد، ازاي تدافع وازاي تهاجم وازاي تضغط وازاي تعمل المرتدات وازاي فيه تركيز في انهاء الهجمات".

وتابع: "كنا نعيب على الأهلي إهدار الفرص، اليوم صنع الكثير وسجل الأهداف، وقرارات اللاعبين بها تركيز، الهدف الثالث دليل على ذلك بصناعة كهربا وتسجيل إمام عاشور".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "حسين الشحات كان في كامل تركيزه في الهدف الثاني.. الجميع كان نجوم في الأهلي، الأهلي سجل الهدف الأول وبعدها ركز على تسجيل الثاني والثالث وبحث عن الرابع، هذه هي طريقة لعب الأهلي، مبيشبعش".