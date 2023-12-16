لا يستريح.. تصرف غريب من كولر عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة

نشر مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي بوست عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورا عقب فوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودى بثلاثية مقابل هدف والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وقال كولر عبر حسابه:"لذا، كالعادة، سأشاهد المباراة بأكملها الآن. شكرا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا. تصبح على خير".



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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه مساء اليوم على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



قدم الأهلي مباراة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بثلاثية حمراء دوت في سماء السعودية، ترجمت بواقعية أداء الفريق، وسط انتشار هائل وتفهم واضح لمستوى المنافس، ووسط تركيز كامل في الجانبين الدفاعي والهجومي، فجاء الرد قاسيًا بثلاثة أهداف اهتزت معها شباك اتحاد جدة على ملعب الجوهرة المشعة، ليؤكد الأهلي للجميع من جدة أنه الجوهرة الحقيقية في كأس العالم للأندية.

تقدم الأهلي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 21 حمل توقيع علي معلول، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يختتم إمام عاشور اللقطة المضيئة بهدف ثالث في الدقيقة 63، فيما سجل كريم بنزيمة هدف المنافس الوحيد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

تألق الأهلي كان واضحًا أيضًا في حراسة المرمى، عندما تصدى محمد الشناوي لجميع المحاولات الهجومية لاتحاد جدة، قبل أن يرتقي إلى عنان السماء في تصديه لركلة جزاء سددها كريم بنزيمة.



بهذا الفوز يضرب الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الإثنين القادم.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة حماسية وسط أجواء جماهيرية صاخبة لا تقل سخونة وحماسًا في المدرجات عنها في أرضية الملعب التي سعى الأهلي فيها من البداية إلى الضغط بقوة على منافسه، مع محاولات مستمرة لفتح الثغرات من الأجناب عن طريق محمد هاني وعلي معلول، وفي العمق بمناوشات من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور خلف محمود كهربا رأس الحربة.

بدأت ملامح الأهلي الهجومية تتجلى مبكرًا مع الدقيقة 5 بهجمة منظمة وصلت فيها الكرة إلى محمد هاني في الناحية اليمنى، فمررها عالية في العمق إلى محمود كهربا تصدى لها أحمد حجازي من اتحاد جدة، لترتد الكرة إلى حسين الشحات فصوب صاروخًا تصدى له أحمد حجازي مجددًا.

مع الدقيقة 10 تصل الكرة إلى رومارينيو مهاجم اتحاد جدة على حدود منطقة جزاء الأهلي، فسدد بقوة ليتصدى محمد الشناوي بيقظته وسرعة رد فعله للكرة محافظًا على نظافة شباكه.

في الدقيقة 14 يمرر بيرسي تاو الكرة خلف دفاعات منافسه إلى محمد هاني، فتوغل بقوة في قلب منطقة الجزاء حتى وصل إلى خط المرمى ومرر لكن في أقدام دفاعات اتحاد جدة، ولو كان هاني مرر سريعًا لسجل الأهلي أول أهدافه في المباراة.

في الدقيقة 19 ومن تمريرة طويلة في عمق منطقة الجزاء إلى كهربا، ليتدخل مدافع اتحاد جدة حسن كادش بيده ويبعد الكرة لتتوقف المباراة للجوء إلى حكم الفيديو وتحتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلي.



الهدف الأول:

في الدقيقة 21 يتصدى علي معلول لركلة الجزاء ويتقدم بهدوء ويسدد على يمين الحارس عبد الله المعيوف مسجلًا أول أهداف الأهلي.

واصل الأهلي أداءه القوي والمنظم على أرضية الملعب بتمريرات دقيقة وظهور وانتشار جيد لم تستطع أن تتماسك معه دفاعات اتحاد جدة التي كادت تتهاوى في لقطة مضيئة أخرى في الدقيقة 31، عندما تقدم بيرسي تاو بالكرة وهو باتجاه المرمى لكن في اللمسة الأخيرة تطول الكرة منه قبل أن يسدد في المرمى.

يتلقى إمام عاشور بطاقة صفراء في تدخل لا يستحق احتسابه، لكن الحكم كان له رأي آخر وأشهر البطاقة الصفراء لعاشور في الدقيقة 36.

ارتفعت حرارة المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء على الأهلي بداعي لمس محمد عبد المنعم الكرة بيده. تصدى كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة لركلة الجزاء وسدد الكرة قوية لكن السد العالي محمد الشناوي تصدى ببراعة للكرة محافظًا على نظافة شباكه.

كاد كهربا يضيف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لكن الحارس عبد الله المعيوف تصدى للكرة، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 1/0.



الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني بنفس التشكيل وبنفس الأداء مع تأمين دفاعي وسط محاولات هجومية من المنافس للعودة إلى المباراة.



في الدقيقة 55 يتصدى القائم لمحاولة اتحادية بعدما تخطت الكرة محمد الشناوي ليحافظ الأهلي على تقدمه وتفوقه.

الهدف الثاني:

اللقطة المضيئة الثانية جاءت في الدقيقة 59 من هجمة مرتدة سريعة تصل الكرة إلى بيرسي تاو ومنه إلى محمود كهربا، فسيطر على الكرة ومررها إلى حسين الشحات فتقدم وسدد بباطن القدم على يمين الحارس مسجلًا الهدف الثاني.

الهدف الثالث:

حقًّا إنها ليلة أهلاوية دوت في سماء السعودية بأنياب هجومية ومخالب حديدية تهاوت معها الدفاعات السعودية التي تساقطت على أرض الملعب في الدقيقة 63، عندما تسلم كهربا الكرة من تمريرة حسين الشحات وتقدم حتى المرمى وانتظر ومرر إلى الخلف للمتألق إمام عاشور فسدد في الشباك مسجلًا ثالث الأهداف.



أجرى الأهلي ثلاثة تغييرات في الدقيقة 72 بخروج محمود كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور ومشاركة عمرو السولية وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد.

مروان عطية في الدقيقة 78 كاد يضيف الهدف الرابع من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى بيرسي تاو، ومرر للخلف إلى مروان فسدد صاروخًا تصدى له الحارس إلى ركلة ركنية.



التغييران الرابع والخامس للأهلي جاءا في الدقيقة 86 بمشاركة أليو ديانج وموديست وخروج بيرسي تاو وأحمد حسن كوكا.



وسط تألق الأهلي يتدخل الحكم بغرابة ويشهر البطاقة الحمراء لموديست، بعد تدخله مع أحمد حجازي وهو قرار غريب وغير صحيح.



في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع يسجل كريم بنزيما هدف المنافس الوحيد، وبعدها يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي 3/1.





