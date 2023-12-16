الأرصاد: استقرار الطقس على كافة الأنحاء وأجواء باردة ليلا

يشهد حالة الطقس اليوم، السبت، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، استمرار نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر والقيادة بهدوء واتباع كافة التعليمات المرورية

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحرين المتوسط والاحمر معتدلا حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف المتر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف الأنحاء كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة