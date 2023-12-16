كارثة.. مسئول أممي: العدوان الإسرائيلي على غزة يزيد معدلات الفقر في فلسطين

أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، أن معدلات الفقر في فلسطين، يتوقع أن ترتفع من 1.8 مليون فلسطيني إلى 2.3 مليون، أي بزيادة نحو 500 ألف شخص.

وأضاف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية، أن زيادة الفقراء في فلسطين نصف مليون، فقط خلال شهرين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما نحن نمضي في الشهر الثالث، والفقر لا يزداد عادة بهذه النسب الكبيرة خلال فترات قصيرة جداً، وفقا لتصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ولفت الدردري ، إلى أن الآثار المترتبة على الحرب على غزة تفوق السنة ونصف السنة من آثار أزمة وباء كورونا بالنسبة للفقر والبطالة، فعدد العاطلين عن العمل ارتفع حوالي 300 ألف، وهنا نشهد كارثة اقتصادية وتنموية وإنسانية لم نر مثلها في هذه المدة القصيرة، والتحدي الآن أن إعادة إعمار تتطلب وقتاً طويلاً، لكن حجم الأزمة كبير عندما تتحدث عن نحو مليوني شخص بلا منازل ومستشفيات ومدارس، فإعادة إعمار كل ذلك وتسكين الناس وإعادة بعض الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي تتطلب وقتاً وتكاليف.