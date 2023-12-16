يوم رياضي حافل.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت العديد من المباريات الهامة والقوية في الدوريات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية.
مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 في بعض الدوريات والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي:
- بورنموث vs لوتون - 17:00 مصر، 18:00 السعودية - beIN Sports Xtra 2
- تشيلسي vs شيفيلد يونايتد - 17:00 مصر، 18:00 السعودية - beIN Sports Xtra 1
- مانشستر سيتي vs كريستال بالاس - 17:00 مصر، 18:00 السعودية - beIN Sports HD 1
- نيوكاسل يونايتد vs فولهام - 17:00 مصر، 18:00 السعودية - beIN Sports HD 2
- بيرنلي vs إيفرتون - 19:30 مصر، 20:30 السعودية - beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني:
- سيلتا فيجو vs غرناطة - 15:00 مصر، 16:00 السعودية - beIN Sports HD 3
- أتلتيك بيلباو vs أتلتيكو مدريد - 17:15 مصر، 18:15 السعودية - beIN Sports HD 3
- إشبيلية vs خيتافي - 19:30 مصر، 20:30 السعودية - beIN Sports HD 3
- فالنسيا vs برشلونة - 19:45 مصر، 20:45 السعودية - beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي:
- ليتشي vs فروزينوني - 16:00 مصر، 17:00 السعودية - AD Sport Premium 1 HD
- نابولي vs كالياري - 19:00 مصر، 20:00 السعودية - AD Sport Premium 1 HD
- تورينو vs إمبولي - 21:45 مصر، 22:45 السعودية - AD Sport Premium 1 HD
الدوري الألماني:
- ماينتس vs هايندهايم - 16:30 مصر، 17:30 السعودية - TOD TV
- بوخوم vs أونيون برلين - 16:30 مصر، 17:30 السعودية - TOD TV
- أوجسبورج vs بوروسيا دورتموند - 16:30 مصر، 17:30 السعودية - beIN Sports HD 5
- دارمشتات vs فولفسبورج - 16:30 مصر، 17:30 السعودية - beIN Sports HD 6
- لايبزيج vs هوفنهايم - 19:30 مصر، 20:30 السعودية - beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي:
- لوهافر vs نيس - 18:00 مصر، 19:00 السعودية - beIN Sports HD 4
- لانس vs ريمس - 22:00 مصر، 23:00 السعودية - beIN Sports HD 4
الدوري المصري:
- إنبي vs الإسماعيلي - 19:00 مصر، 20:00 السعودية - OnTime Sports HD 1
دوري روشن:
- الرياض vs الخليج - 18:00 السعودية، 17:00 مصر - SSC 1 HD و SSC 1 SD
- الاتفاق vs التعاون - 20:00 السعودية، 21:00 مصر - SSC SPORT 1 HD و SSC SPORT 5 HD و SSC SPORT 1 SD.