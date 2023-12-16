مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

أثارت قصة التعدي على أرملة الاعلامي الراحل وائل الابراشي حالة واسعة من الجدل وذلك بعد التعدي عليها من جانب سيدة مجهولة محاولة تهديدها والشروع في قتلها.

تطورات التعدي على ارملة وائل الابراشي

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغا من شرطة النجدة بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني على سيدة حاولت الاعتداء على أرملة الإبراشي بسلاح أبيض، وتوجهت قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم وكانت تهذي بكلمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: