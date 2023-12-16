حياة كريمة.. الكشف على 1251 مواطنا مجانا في دمياط

استكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن ١٢ عيادة متنقلة تضم ١٠ تخصصات طبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق..

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بعزبة ٨ بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٢٥١ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٥ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات ،بالإضافة إلى إجراء ٢٢٤ تحليل معملى و فحص ٣٦ حالة بالأشعة و ٣٩ حالة أخرى بالسونار ،علاوة على عقد ١٠ ندوات توعوية حضرها ١٤٨ مواطن.



ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".