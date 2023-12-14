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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تبحث آخر تطورات إنشاء مبنى الديوان العام وتطوير كورنيش النيل

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذى المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بأعمال رصف طريق الكورنيش بدايةً من البنك الأهلى حتى نقابة المهندسين، وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة موقف استكمال أعمال تطوير الكورنيش وتشجيره وتزويده بمقاعد.

وعلى جانب آخر،  اطلعت المحافظ على مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والتشطيبات الداخلية بأقسامه ومناقشة خطة تأثيث و تجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، و أيضًا الرؤى المستقبلية وبما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان  وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض على البدء بخطة المرحلة المقبلة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، والمواصفات المحددة ، مؤكدة على الدفع بعجلة العمل بالتوازى بجميع أجزاء المشروع.

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