مصرع حلاق في انهيار منزل بالواسطي شمال بني سويف

أسفر انهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف، عن مصرع شخص يعمل حلاقا وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف، أسفر عن مصرع حلاق تحت الأنقاض للمنزل، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، جثة شخص يدعى "سعيد صبحى" 43 سنة، حلاق، مقيم بالواسطى، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتشلت قوات الحماية المدنية والأهالى بالواسطى، جثة الشاب، من تحت الإنقاض في إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف، وذلك تزامنا مع وجود 3 سيارات من الإسعاف ببني سويف بمكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى.