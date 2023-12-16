حزب مستقبل وطن ينعى الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت

نعى حزب مستقبل وطن بكافة قياداته وأعضائه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات.

وتقدم حزب مستقبل وطن بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق في مصابه الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية*.

وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان