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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 14 مسيرة في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، اليوم السبت، إسقاط مدمرة صواريخ موجهة لـ 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.

ومنذ أمس، أن هناك توقفاً شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب الهجمات اليمنية.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، أمس الجمعة، فتح تحقيق رسمي في تقرير عن حادث في محيط باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وقال مسؤول أمريكي إن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن الهجوم.

من جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، اليوم الجمعة، تلقيها تقارير عن زورق يحمل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من "السلطات اليمنية" يأمرون سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وبحسب رويترز، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة.

من جانبها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة تعرضت لأضرار جراء هجوم هجوي قرب ميناء المخا اليمني.  

وأشارت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن سفينة ترفع علم ليبريا تعرضت لضرر عند إبحارها في باب المندب.

وقالت شركة أمبري إن إحدى الحاويات سقطت بالبحر بسبب تأثير مقذوف تسبب بحريق على سطح السفينة.

الإسرائيلي البحرية البريطانية التجارة البحرية البريطانية البحر الأحمر القيادة المركزية الأميركية

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