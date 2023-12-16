قطع معاش أسرة المتوفى.. لهذه الأسباب

تستفيد أسرة المتوفي من الحصول على معاشه وفقا لشروط محدده وضعها قانون التأمينات والمعاشات، ومع مخالفة هذه الشروط أو تخطيها ينقطع المعاش ويُحرم المستفيدين من صرفه.

حالات وقف المعاش

وضع قانون المعاشات، عدة حالات تتسبب في وقف المعاش، والحرمان من الزيادات الجديدة، نرصدها في التقرير التالي:

- وفاة المستحق؛ يتم وقف المعاش عن صاحبه، لكنه ينتقل إلى المستحقين عنه المعاش من الأبناء والأرملة.

- زواج الزوج أو الأرملة.

- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، لكن القانون استثنى من ذلك مجموعة من الحالات التي تتطلب المساعدة، عبر منحهم أو استمرار منحهم المعاش، وهي:

- العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.

- الطالب، حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

- عند توافر شروط استحقاق معاش آخر.

المستحقون للمعاشات بقانون التأمينات والمعاشات

حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش وهم :

- الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمّن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.