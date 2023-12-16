رئيس «التجمع»: الأحزاب المصرية مرت بتجربة جديدة لأول مرة في الانتخابات الرئاسية

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب المصرية السياسية مرت بتجربة جديدة لأول مرة، لأنها كانت متوجهة لإبراز التحدي والمشاركة في الذهاب للصناديق برسالة تعبئة شعبية، لافتًا إلى أن الشعب المصري بادر في رسالته في الدعوة الانتخابية الأولى منذ المرحلة الدعائية.

وأوضح رئيس حزب التجمع خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، اليوم السبت، أن الحشد ظهر في حركة في الأحزاب وقت العملية الإنتخابية قائلا :«شوفنا أحزاب شباب هما اللي بيتحركوا على اللجان الانتخابية".

وأشار إلى أن الحشد على الذ هاب إلى صناديق الإقتراع كان يتم في ظروف كنا نراها في حزب التجمع أنه لابد من الشعب المصري يقدم رسالته للعالم بأكمله وأعداء الداخل والخارج أنها تعبئة شعبية في مواجهة مخططات التي تستهدف مصر، لأن الانتخابات جائت في وقت شديد الدقة.