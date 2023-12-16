مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين عند الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين قرب الحدود اللبنانية، في أثناء نشاط عملياتي في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجندي قتل نتيجة سقوط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان في وقت سابق من اليوم.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنديين المصابين خلال الحادث أحدهما إصابته خطير والآخر طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى وإبلاغ ذويهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المستوطنات الشمالية، مضيفا أن قواته هاجمت مصدر النيران بالمدفعية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن ضربات جوية طالت أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.