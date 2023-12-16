لحظة بلحظة مع الفريق.. الخطيب يحضر مران الأهلي استعدادا لـ فلومينينسي البرازيلي

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العلام للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية المران حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال المباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

411318871_904457247715211_4130036015331513003_n

411427884_904457174381885_746043515302395627_n

411436301_904455877715348_5742470234618051037_n

411436305_904457434381859_7051918643306968511_n

411437051_904457601048509_4718911748325493019_n

411449308_904456461048623_2550128766872956230_n