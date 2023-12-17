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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس BMW يدافع عن قراره بالاستمرار في استخدام محركات الاحتراق

صدى البلد

تعتبر الغالبية العظمى من شركات صناعة السيارات في عجلة من أمرها للإعلان عن نهاية محركات الاحتراق، لكن شركة BMW ليست في عجلة من أمرها، فخلال عرض تقديمي في مبادرة أعمال الراين-ماين في فرانكفورت، دافع الرئيس التنفيذي أوليفر زيبسي عن قرار الشركة بالالتزام بمحركات "المدرسة القديمة".

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ونقلت صحيفة فرانكفورتر الألمانية (FAZ) عن رئيس شركة BMW قوله إن العلامة التجارية الفاخرة لا "تريد شطب محرك الاحتراق". 

وأوضح المدير التنفيذي البالغ من العمر 59 عامًا أن رفض تحديد تاريخ انتهاء صلاحية ICE لا يعكس افتقار العلامة التجارية إلى المبادرة: "إن الانفتاح على التكنولوجيا ليس تراكمًا للقرارات".

ومضى يقول إنه من الخطأ "التحدث عن المنتجات التي لا تزال معروضة" وتطرق إلى موضوع الوقود الاصطناعي. نظرًا لوجود أكثر من مليار سيارة في العالم، يرى زيبس أن أهمية مركبات الغاز الحالية يتم التقليل منها.

ووفقا لشركة أبحاث صناعة السيارات Hedges & Company، هناك ما يقرب من 1.4 مليار سيارة منتشرة في جميع أنحاء العالم.

ويعد استبدال كل محرك ICE موجود بمركبة كهربائية في إطار زمني قصير ليس أمرًا ممكنًا، كما أن تصنيع سيارة كهربائية جديدة ليس صديقًا للبيئة أيضًا. وبالتالي، يعتقد الرئيس التنفيذي أن "الوقود الإلكتروني مهم أيضًا" للحفاظ على تشغيل السيارات الحالية دون الإضرار بالبيئة.

وتعتقد شركة تويوتا، شريكة BMW في تطوير تكنولوجيا الهيدروجين، أنها تستطيع إنقاذ محرك  ICE من خلال جعله يعمل بالهيدروجين.

وجادل كبار المسؤولين في شركة BMW بأنه إذا تم حظر مبيعات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق، فإن الكثير من الناس سيحتفظون بمركباتهم الحالية من طراز ICE لفترة أطول. لماذا؟ لأن السيارات الكهربائية لا تزال أكثر تكلفة من نظيراتها التي تعمل بالبنزين والديزل، وهناك الكثير من الأشخاص حول العالم الذين لا يستطيعون دفع قسط التأمين. بالإضافة إلى ذلك، قال العديد من مسؤولي الشركة سابقًا إن البنية التحتية للشحن ليست جاهزة لدعم تدفق المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

وهذا لا يعني أن BMW تفضل محركات الاحتراق على السيارات الكهربائية. وفي هذا العام، حددت الشركة هدفًا يتمثل في أن تمثل المركبات الخالية من الانبعاثات 15 بالمائة من إجمالي عمليات التسليم. وبحلول نهاية العقد، تتوقع العلامة التجارية التي يقع مقرها في ميونيخ أن واحدة من كل سيارتين تبيعها لن تحتوي على محرك ICE.

ووضع المنافسون الرئيسيون لشركة BMW أهدافًا أسمى. وتعتقد مرسيدس أنها يمكن أن تصبح كهربائية بالكامل في وقت مبكر من عام 2030 "حيثما تسمح ظروف السوق بذلك". 

واعتبارًا من عام 2026، ستطلق أودي سيارات كهربائية فقط وستتوقف عن إنتاج سيارات ICE في عام 2032. وستتجه جاكوار إلى السيارات الكهربائية فقط في وقت أقرب بكثير، بدءًا من عام 2025. 

بينما ستتخلى فولفو عن محركات الاحتراق في عام 2030 وهي نفس المدة التي ستتخلى فيها MINI وRolls-Royce التابعتان لمجموعة BMW عن محركات الاحتراق.

الراين فرانكفورت BMW فرانكفورتر ICE Rolls-Royce

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