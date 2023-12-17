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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن|ناقد يكشف سبب طلاق شيرين وحسام حبيب .. موعد إنطلاق آخر أفلام أحمد البدري

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

الحاجة دي تتعب نفسية أي راجل.. ناقد يكشف سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

قال الناقد الفني أحمد السماحي إن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شهدت خلافًا حادًا خلال الأيام الأخيرة.

 

جات لي أمراض.. تعليق مثير من شقيق شيرين على طلاقها من حسام حبيب

علق شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على طلاقها من الفنان حسام حبيب ، الذى أثار الجدل فى الساعات القليلة الماضية .

قبل عرضه .. تعرف على آخر أفلام أحمد البدري

انتهى المخرج الراحل أحمد البدري  من إخراج أخر أفلامه "حمص وحلاوة" والذى لم يمهله القدر أن يشاهده، حيث توفاه الله قبل أن يعرض الفيلم .

 

لا أثق في بني أدم| نوال الزغبي توجه رسالة غامضة.. فيديو

أعادت النجمة نوال الزغبي نشر فيديو خاص بها على حسابها الرسمي بموقع X ، وهى توجه رسالة غامضة بشأن عدم وجود أصدقاء وأشخاص ثابتين فى حياتنا.

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