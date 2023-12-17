نشرة الفن|ناقد يكشف سبب طلاق شيرين وحسام حبيب .. موعد إنطلاق آخر أفلام أحمد البدري

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

قال الناقد الفني أحمد السماحي إن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شهدت خلافًا حادًا خلال الأيام الأخيرة.

علق شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على طلاقها من الفنان حسام حبيب ، الذى أثار الجدل فى الساعات القليلة الماضية .

انتهى المخرج الراحل أحمد البدري من إخراج أخر أفلامه "حمص وحلاوة" والذى لم يمهله القدر أن يشاهده، حيث توفاه الله قبل أن يعرض الفيلم .

أعادت النجمة نوال الزغبي نشر فيديو خاص بها على حسابها الرسمي بموقع X ، وهى توجه رسالة غامضة بشأن عدم وجود أصدقاء وأشخاص ثابتين فى حياتنا.