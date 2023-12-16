إيران تحذر: نتنياهو سيسقط بايدن معه في غزة

أصدر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافاني، تحذيرًا صارخًا في مقابلة حصرية مع مجلة نيوزويك، معربًا عن مخاوفه من أن الصورة العالمية للرئيس جو بايدن وحملته الانتخابية لعام 2024 قد تتضرر إذا فشل في وضع حد للصراع الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة.

دافع إيرافاني في المقابلة عن استخدام الفلسطينيين للكفاح المسلح، مشددًا على أن الهدف هو إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليس تدمير إسرائيل أو استهداف المدنيين. وقال إن الحملة العسكرية الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى تقوية جماعات مثل حماس، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يربط مستقبله السياسي بالنجاح في غزة.

أكد إيرافاني أنه إذا استمر الصراع، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من التحديات في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى الهجمات المنتظمة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وحث السفير الإيراني بايدن على إعطاء الأولوية لحل الصراع لتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة.

وأوضح ايرافاني أن أولوية إيران هي حماية حياة المدنيين. وبينما تدعم إيران المقاومة، تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين. إن القوة العسكرية للمقاومة الفلسطينية تهدف إلى وقف توسع الاحتلال، وليس تفكيك إسرائيل. والحل يكمن في إنهاء الاحتلال والحفاظ على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وشدد ايرافاني علي أن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على الغزو دون دعم الولايات المتحدة. ومع تصاعد الصراع في غزة، ترتفع تكلفة الدعم الأمريكي. هناك منعطف حرج حيث يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في تقييد هذا الدعم لتجنب الوقوع فريسة لطموحات القيادة الإسرائيلية.

وقال إيرفاني: يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم استراتيجيتها في الشرق الأوسط. أدت التدخلات السابقة إلى تكاليف باهظة ونتائج فاشلة. ولا تصدر إيران أوامر للجماعات ولكنها تحافظ على استعدادها للرد على التهديدات المتصورة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستواصل السياسات الفاشلة أو ترسم مساراً جديداً.