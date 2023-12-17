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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: لا صحة لوجود جسر ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالمملكة

أرشيفية
أرشيفية

نفت الحكومة الأردنية، السبت، صحة ما يجري تناقله عبر الشبكات الاجتماعية حول وجود جسر بري ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وكتبت الوكالة: "أكدت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة أن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبدا".

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وتابعت: "موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الإدعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم".

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين زعمهم إن الممر البري لتوريد البضائع من دول الخليج إلى إسرائيل بدأ يعمل عبر السعودية والأردن مع تزايد مخاطر الطرق البحرية.

 

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