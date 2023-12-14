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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن عن اقتحام مسجد بـ جنين : تصرف يتنافى وجميع القيم الأخلاقية

الأردن علم
الأردن علم

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة لمخيم جنين، واقتحام عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجداً وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته اليوم، في تصرف أرعن يمثل استفزازاً صارخاً يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وبدوره؛ ذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك حرمة الأماكن الدينية والإساءة لها، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال لا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة إدانة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال ومعاقبة فاعليها.

وطالب القضاة - في نهاية بيان الخارجية الأردنية - المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وضمان حماية المدنيين ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والأعيان المدنية.

 

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