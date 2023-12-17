عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 13 عاما.. حسن شحاتة يكشف سبب ضم جدو بأمم أفريقيا وعلاقته بميدو

صدى البلد

قال الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني أن اختياره لضم محمد ناجي جدو في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010  كان لأسباب تتعلق بطريقة لعبه المميزة للغاية.


وأضاف حسن شحاتة، عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: لم اضمه على حساب أحمد حسام ميدو.. استبعدت ميدو لأسباب فنية وكنت قد تصالحت معه وقمت باختيار جدو بسبب قدراته بعد ضم عماد متعب ومحمد زيدان.


وأكمل حسن شحاتة: مشاركة جدو كلاعب بديل لم تكن مخططة وانما كانت بسبب الأسلوب الذي يؤدي به، والحمد لله كان موفقا وحصل على هداف البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

ترشيحاتنا

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

أمير الكويت يذرف الدموع بعد رحيل أخيه الشيخ نواف الأحمد| فيديو

عروس أسوان تدفع حياتها ثمن تفضيلها لعريس آخر على نجل خالتها| تفاصيل

ارتفاع عدد ضحايا الاقتحام الإسرائيلي في طولكرم إلى 4 شهداء

أمير الكويت يؤدي صلاة الجنازة علي شقيقه الراحل

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. جلسة تصوير زفاف أسماء أبو اليزيد تثير الجدل | شاهد

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ