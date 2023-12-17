بعد 13 عاما.. حسن شحاتة يكشف سبب ضم جدو بأمم أفريقيا وعلاقته بميدو

قال الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني أن اختياره لضم محمد ناجي جدو في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010 كان لأسباب تتعلق بطريقة لعبه المميزة للغاية.



وأضاف حسن شحاتة، عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: لم اضمه على حساب أحمد حسام ميدو.. استبعدت ميدو لأسباب فنية وكنت قد تصالحت معه وقمت باختيار جدو بسبب قدراته بعد ضم عماد متعب ومحمد زيدان.



وأكمل حسن شحاتة: مشاركة جدو كلاعب بديل لم تكن مخططة وانما كانت بسبب الأسلوب الذي يؤدي به، والحمد لله كان موفقا وحصل على هداف البطولة.