حسن شحاتة: كرمت حسام حسن بضمه لمنتخب 2006 وحزنت بسبب تصريحاته

كشف حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عن سبب ضم حسام حسن قائد الفريق الأسبق لقائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2006 مشيرا إلى أنه جاء تكريما لمسيرته.

وأضاف حسن شحاتة: حزنت بسبب إهداء حسام حسن اللقب في النهاية لمحمود الجوهري المدير الفني السابق وعدم ذكر اسمي رغم تكريمي له.

وقال حسن شحاتة عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "انضمام حسام حسن إلى قائمة المنتخب أمم إفريقيا 2006 كان تكريما لمسيرته لأنه منح المنتخب والأهلي والزمالك الكثير".

واختتم شحاتة تصريحاته: "قلت بيني وبين نفسي يعني أنا أعمل كده وأنت تقول كده؟".