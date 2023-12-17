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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرسل وفدًا رئاسيًا إلى الكويت لتقديم التعازي في وفاة الشيخ نواف

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن إرسال وفد رئاسي إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه إنه سيترأس الوفد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيما يتكون من كارين هيديكو ساساهارا، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، وفيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب أمس السبت، عن حزنه الشديد لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال بايدن في بيان له نشره البيت الأبيض "لقد شعرت أنا وجيل بالحزن عندما علمنا بوفاة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف "لقد كان الشيخ نواف شريكًا قيمًا وصديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته"، مقدمًا التعازي لعائلة الشيخ نواف وشعب الكويت نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي.

وتابع قوله "اليوم، ننعيه ونكرم حياته والرؤية التي شاركناها معه من أجل تحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد أن بلاده سوف تستمر في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومة وشعب البلدين، بينما تسعى لتحقيق هذا المستقبل معًا.

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