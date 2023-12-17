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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع

شوربة الكوارع
شوربة الكوارع

تعد شوربة الكوارع من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، وتحتوي شوربة الكوارع على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم. 

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تناول هذا النوع من المكسرات يحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية

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فوائد شوربة الكوارع

مصدر للحديد

تحتوي شوربة الكوارع على كمية كبيرة من الحديد المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء الذي يساعد على حمل الأكسجين وتوزيعة، وهو هام جدا للحفاظ على صحة الإنسان. 

تقليل الالتهابات 

تحتوي شوربة الكوارع على مضادات قوية للالتهابات وتساعد في الحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير.

تقوي المناعة

تحتوي شوربة الكوارع على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتاجها الجسم وأهم الفيتامينات فيتامين ج والزنك الذي يساعد على تقوية المناعة بشكل طبيعي. 

 

الكوارع شوربة الكوارع فوائد شوربة الكوارع الالتهابات المناعة

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