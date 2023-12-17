سرطان الرئة.. تعريفه وأسبابه وطرق الكشف المبكر والعلاج مجاناً

سرطان الرئة عبارة عن خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها بشكل كبير للغاية، ما يؤثر على الصحة العامة للشخص المصاب.

أعراض سرطان الرئة

الكحة وقد تكون مصحوبة بالدم.

ضيق التنفس.

ألم بالعظام.

فقدان ملحوظ بوزن الجسم.

خطوات الكشف عن سرطان الرئة والعلاج مجاناً

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين النزول للكشف والاطمئنان مع عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.



«الصحة» تعلن استحداث بروتوكولات علاجية وأدوية حديثة في منظومة العلاج على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وجه بعقد اجتماعات دورية للجان العليا لعلاج الأورام والمبادرات الرئاسية وأمراض الدم، لتحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، يهدف إلى تحسين معدل الاستجابة والشفاء، وتقليل فرص ارتداد الأورام، وتحسين جودة حياة المريض المصري.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تحديث أدوية التصلب المتعدد (MS)، وإدراج وتكويد عقار موجة وبديل حيوي جديد، كما تم تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية، لمرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصري (NMO)، إلى جانب إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسي، وإدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية وإدخال الأدوية البيولوجية المختلفة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لعلاج “التيبس المناعي، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي، والصدفية، والالتهاب المناعي للغدد العرقية”.

ونوهت إلى إعادة تقييم العقار المستخدم في علاج نقص المناعة الوراثي، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض، وإدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)، والالتهاب التقرحي المناعي، وتفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية.

وكشفت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، عن إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم، على نفقة الدولة، متضمنة أدوية لعلاج اللوكيميا المزمنة، وفشل النخاع الناتج عن زيادة خلايا النخاع، والأنيميا، وإضافة كود علاجي لزرع نخاع (قرار ثانٍ) في حالة فشل الزرع الأول للنخاع.

وأوضحت أنه تم إقرار صرف دواء مخصص لمرحلة ما بعد زرع النخاع أو ارتداد المرض في سرطان الخلايا البلازمية، وذلك بناءً على رأي اللجان الطبية، وإضافة كود علاجي (قرار ثانٍ) لتوافق الأنسجة في حالات زرع النخاع، حال وجود أكثر من متبرع لمرضى فشل النخاع، وأورام الغدد الليمفاوية.

ولفتت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى استحداث جلسات فصل البلازما، وإدراج عقار موجه وبديل حيوى للعقار المستخدم سابقا، كما تمت إضافة كود لعلاج مرض التكسير المناعي الحاد لخلايا الدم، وكذلك تحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لمرضى تليف النخاع وزيادة وظائف خلايا النخاع، وإضافة عقار لعلاج مرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة، ممن لديهم طفرات جينية.

وأشارت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أنه في إطار رفع العبء عن مرضى الأورام، تم توحيد بروتوكولات أورام الرئة - خط علاجي أول - لتحسين معدل الاستجابة وتقليل فرص ارتداد الورم ( Anti- Egfr)، بالإضافة إلى إدراج عقار موجه جديد لمرضى سرطان القولون المنتشر، وإدراج عقار لحالات ورم (Gist) للحالات غير المستجيبة للخط العلاجي الاول من مرضى سرطان أنسجة الجهاز الهضمى، علاوة على إدراج عقار جديد لعلاج مرضى الالتهاب النفروي للكلي.

ويأتي ذلك حرصا من وزارة الصحة والسكان على تقديم خدمة علاجية متكاملة على نفقة الدولة.