وزيرة الخارجية الفرنسية: 3 من رعايانا ما زالوا محتجزين في غزة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبا عاجلا، بأن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أكدت أن 3 من الرعايا الفرنسيين لا يزالون محتجزين في غزة، مشيرة إلى أنه سنبذل كل جهد للبحث عن المفقودين في غزة.

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، أنه نعمل على إطلاق سراح جميع المحنتجزين في غزة، مؤكدة ان هناك 41 فرنسيا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.



عملية برية في غزة

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً غير مسبوق داخل إسرائيل التي ترد بقصف مدمر وعملية برية في غزة.