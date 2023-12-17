جامعة حلوان تنظم معرضًا خيريًا للملابس بأسعار رمزية

الأحد 17/ديسمبر/2023 - 11:15 ص 12/17/2023 11:15:05 AM

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، بالتعاون مع المؤسسة الصديقة، المعرض الخيري للملابس للطلاب والعاملين بالجامعة.

وتقام فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتورة مها عبد الرحيم أمين عام الجامعة المساعد.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي.

ويهدف المعرض إلى توفير الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين بالجامعة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة.